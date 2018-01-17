Поступаленко покинул Верес через шесть дней после перехода. Футбол
Как сообщает официальный сайт «Вереса», полузащитник Антон Поступаленко не будет играть за ровненский клуб.
Футболист провел с красно-черными первые тренировки после выхода команды из отпуска. Однако, в итоге стороны не пришли к согласию относительно взаимовыгодного сотрудничества.
В интервью СМИ, Поступаленко заявил, что покинул команду по личным причинам.
Напомним, что воспитанник харьковского футбола в середине декабря ушел из донецкого «Олимпика» и 11 января был представлен в качестве игрока «Вереса», подписав с командой из Ровно контракт сроком на два года. Так как этот трансфер еще не был зарегистрирован в ФФУ, то переход юридически не будет считаться состоявшимся, и полузащитник снова станет свободным агентом.
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