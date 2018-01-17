Украинский голкипер продлил соглашение с Тоболом. Футбол
Дмитрий Непогодов получил официальное подтверждение продления контракта на сезон 2018 года, сообщает официальный сайт казахстанского футбольного клуба, который базируется в городе Костанай. Ранее 29-летний голкипер выступал за "Ворсклу".
Как отмечает пресс-служба ФК "Тобол", Дмитрий Непогодов - один из лучших голкиперов КПЛ 2017. Многократно "лучший игрок матча", по версии болельщиков. По праву его можно назвать бессменным стражем ворот. На его счету в минувшем сезоне 34 матча (53 часа 27 минут). Он отработал весь чемпионат и 1 игру Кубка РК, отразил 101 удар в створ ворот. Благодаря Непогодову "Тобол" стал второй командой КПЛ по наименьшему количеству пропущенных мячей, уступив только "Астане".
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