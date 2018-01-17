Мэнни Пакьяо ведет переговоры о бое с Василием Ломаченко

Знаменитый филиппинский боксер Мэнни Пакьяо заявил, что ведет переговоры о проведении боя с чемпионом WBO во втором полулегком весе украинцем Василием Ломаченко.

Об этом сообщает Boxingscene со ссылкой на заявление самого Пак Мэна, которое он сделал в комментарии телеканалу ABS-CBN. "Сейчас идут переговоры с номером один в боксе вне зависимости от весовой категории - Ломаченко. Также обсуждается весовая категория в сторону понижения", - заявил филиппинец, который ранее боксировал в нескольких категориях.

Напомним, что 2 июля прошлого года Пакьяо проиграл австралийцу Джеффу Хорну по решению судей. В середине боя Пакьяо получил два рассечения после случайного столкновения головами. Затем сам филиппинец разбил оборону Хорна - тот чудом остался на ногах. Однако австралиец сумел додержаться до конца и одержать спорную победу (он стал обладателем пояса WBO World в полусреднем весе).

39-летний Пак Мэн одержал на профи-ринге 59 побед при семи поражениях и двух ничьих. Ломаченко в декабре провел успешную защиту титула, победив техническим нокаутом кубинца Гильерме Ригондо.