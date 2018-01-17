Australian Open: Надаль сыграет с Джумхуром в третьем раунде
Испанский теннисист Рафаэль Надаль переиграл аргентинца Леонардо Майеру в матче второго раунда Открытого чемпионата Австралии, который проходит в Мельбурне.
Посеянный на турнире под первым номером Надаль одержал победу над Майером в трех партиях со счетом 6:3, 6:4, 7:6 (7:4). Матч продолжался два часа 38 минут.
Соперником первой ракетки мира в третьем раунде Australian Open-2018 станет Дамир Джумхур из Боснии и Герцеговины, который взял верх над австралийцем Джоном Миллменом - 7:5, 3:6, 6:4, 6:1.
Напомним, что в женской сетке турнира в третьем раунде будет украинское дерби. Элина Свитолина сыграет с прошедшей в основную сетку турнира через квалификацию 15-летней соотечественницей Мартой Костюк.
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