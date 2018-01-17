НБА: Топ-5 моментов игрового дня

Национальная баскетбольная ассоциация представила пятерку лучших моментов прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.

Напомним, что в очередном матче чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации "Финикс Санз" в гостях уступил "Портленду" со счетом 111:118.

Украинский центровой "солнечных" Алексей Лень провел на площадке чуть более 25 минут и за это время набрал девять очков и сделал десять подборов. В следующем матче "Финикс" также на выезде сыграет с "Денвером". Эта встреча пройдет в субботу, 20 января.

В другом матче игрового дня "Нью-Орлеан" в овертайме нанес поражение "Бостону", прервав семиматчевую победную серию "Селтикс" в регулярном чемпионате. Встреча в в Бостоне, завершилась со счетом 116:113 в пользу гостей.