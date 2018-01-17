Australian Open: Остапенко вышла в третий круг

Латвийка Елена Остапенко преодолела барьер второго раунда Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.

Посеянная на турнире под седьмым номером Остапенко в матче второго круга нанесла поражение китаянке Дуань Ин-Ин со счетом 6:3, 3:6, 6:4. На корте теннисистки провели один час 44 минуты. Следующая соперница Остапенко определится в матче Мона Бартель (Германия) — Анетт Контавейт (Эстония).

Напомним, что украинка Элина Свитолина также не без труда преодолела барьер второго раунда турнира. Посеянная под четвертым номером украинка во втором круге в трех сетах обыграла чешку Катерину Синякову со счетом 4:6, 6:2, 6:1. Матч длился два часа 14 минут.

В следующем круге Свитолина сыграет с прошедшей в основную сетку турнира через квалификацию 15-летней соотечественницей Мартой Костюк. Она во втором раунде в двух партиях победила получившую от организаторов wild card австралийку Оливию Роговску со счетом 6:3, 7:5.