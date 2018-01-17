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Лига 1: "Монако" и "Ницца" сыграли вничью (ВИДЕО) "Монако" вырвала ничью у "Ниццы" в матче 21-го тура чемпионата Франции. Спас "монегасков" от поражения в дерби лазурного берега гол Радамеля Фалькао на 92-й минуте. Фото: asmonaco.com "Монако" идет на 3-м месте в турнирной таблице, а "Ницца" - на 6-м. "Монако" - "Ницца" - 2:2 (1:0) Голы: Диакаби, 33 (1:0). Балотелли, 47 (1:1). Балотелли, 68 (1:2). Фалькао, 90+2 (2:2). "Монако": Субашич, Раджи, Глик, Сидибе, Жорже, Н`Дорам (Геззаль, 81), Жоау Моутинью, Лемар, Фалькао, Кейта (Маркуш Лопеш, 69), Диакаби (Йоветич, 76). "Ницца": Бенитес, Данте, Марлон, Ле Маршан (Сарр, 60), Бюрнер, Плеа, Сери, Сиприен, Лис Мелу, Балотелли (Срарфи, 90), Сен-Максимен. Предупреждения: Глик, 18. Плеа, 34. Сиприен, 34. Кейта, 54. Ле Маршан, 57. Балотелли, 61. Жоау Моутинью, 63. Диакаби, 75. Судья: Летексье. 16 января. Монако. Стадион "Луи II". Спорт-Экспресс

Спорт-Экспресс

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