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2018-01-17
Лига 1: "Монако" и "Ницца" сыграли вничью (ВИДЕО)
"Монако" вырвала ничью у "Ниццы" в матче 21-го тура чемпионата Франции.
Спас "монегасков" от поражения в дерби лазурного берега гол Радамеля Фалькао на 92-й минуте.
Фото: asmonaco.com
"Монако" идет на 3-м месте в турнирной таблице, а "Ницца" - на 6-м.
"Монако" - "Ницца" - 2:2 (1:0)
Голы: Диакаби, 33 (1:0). Балотелли, 47 (1:1). Балотелли, 68 (1:2). Фалькао, 90+2 (2:2).
"Монако": Субашич, Раджи, Глик, Сидибе, Жорже, Н`Дорам (Геззаль, 81), Жоау Моутинью, Лемар, Фалькао, Кейта (Маркуш Лопеш, 69), Диакаби (Йоветич, 76).
"Ницца": Бенитес, Данте, Марлон, Ле Маршан (Сарр, 60), Бюрнер, Плеа, Сери, Сиприен, Лис Мелу, Балотелли (Срарфи, 90), Сен-Максимен.
Предупреждения: Глик, 18. Плеа, 34. Сиприен, 34. Кейта, 54. Ле Маршан, 57. Балотелли, 61. Жоау Моутинью, 63. Диакаби, 75.
Судья: Летексье.
16 января. Монако. Стадион "Луи II".
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