Михаил Чиканцев: для молодых игроков это хорошая школа

"Галицкие Львы" в рамках 30 тура УХЛ уступили "Донбассу". По окончании матча главный тренер новояворовцев Михаил Чиканцев поделился своей оценкой игры.

"Поздравляю "Донбасс" с заслуженной победой. Игра проходила в основном в нашей зоне, но мы старались играть на контратаках. Были моменты, но парням пока не хватает уверенности, чтобы их реализовывать. Где-то возможно были проблемы и при игре в большинстве. Моменты создавали, и для молодых игроков это хорошая школа".

"Донбасс" - "Галицкие Львы" 9:1 (3:0; 4:0; 2:1)

Шайбы: 1:0 Шпак (Захаров), 02:22. 2:0 Луговой (Кузьмик), 14:55. 3:0 Костиков (Захаров, Лялька), 15:59. 4:0 Кузьмик (Матвиенко, Александров - больш.), 21:09. 5:0 Лялька (Захаров), 22:18. 6:0 Фирсов (Коваленко, Мостовой), 22:56. 7:0 Лялька - больш., 34:02. 8:0 Александров (Денискин, Коваленко), 43:36. 8:1 Арабов (Муртищев), 46:46. 9:1 Захаров (Костиков), 50:20.