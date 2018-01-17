УЕФА: доходы европейских клубов высших лиг выросли в 6,6 раза. Футбол

Суммарный доход европейских футбольных клубов, выступающих в высших лигах, увеличился в 6,6 раза с 1996 по 2016 год, свидетельствует отчет Союза европейских футбольных ассоциаций.

Как отмечается в сообщении, по итогам 2016 года около 700 клубов заработали 18,5 миллиарда евро, что на 1,6 миллиарда больше, чем годом ранее. В 1996 году этот показатель составил 2,8 миллиарда.

В отчете говорится, что около половины указанной суммы - 9,1 миллиарда - получили 30 клубов, а также отмечается, что разрыв между топ-клубами и остальными растет.

Лучший результат по итогам 2016 года показал "Манчестер Юнайтед" (689 миллионов), за ним следуют испанские "Барселона" и "Реал" (по 620), мюнхенская "Бавария" (592), французский "Пари Сен-Жермен" (542) и "Манчестер Сити" (533).

Наибольший средний доход в Европе у клубов английской премьер-лиги (244,4 миллиона в среднем на клуб), второе место заняла немецкая бундеслига (149,6), испанская Примера (126,3) - на третьей строчке.