НБА: девять очков Леня не спасли Финикс от поражения

В очередном матче чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации "Финикс Санз" в гостях уступил "Портленду" со счетом 111:118.

Украинский центровой "солнечных" Алексей Лень провел на площадке чуть более 25 минут и за это время набрал девять очков и сделал десять подборов. В следующем матче "Финикс" также на выезде сыграет с "Денвером". Эта встреча пройдет в субботу, 20 января.

В другом матче игрового дня "Нью-Орлеан" в овертайме нанес поражение "Бостону", прервав семиматчевую победную серию "Селтикс" в регулярном чемпионате. Встреча в в Бостоне, завершилась со счетом 116:113 в пользу гостей.

В составе победителей Энтони Дэвис набрал 45 очков и сделал 16 подборов. У хозяев самым результативным стал Кайри Ирвинг (27 очков).


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