Антонио Конте: это необычно для игрока, которому всего 17 лет. Футбол

Главный тренер "Челси" Антонио Конте сообщил, что Итан Ампаду окажется в стартовом составе на матч переигровки третьего раунда КА с "Норвичем", а также высоко оценил настрой 17-летнего футболиста, который способен сыграть в обороне и в полузащите.

"Ампаду сыграет в стартовом составе в схеме с тремя защитниками, – говорит Конте, которого цитирует клубная пресс-служба. – Он заслуживает играть. Он демонстрирует это в каждой игре, на которую я его ставил, как в случае с "Эвертоном" и "Борнмутом". Он показал мне, что готов играть с должной концентрацией, готов физически и тактически к игре на этом уровне.

Это необычно для игрока, которому всего 17 лет, но это показывает, что возраст не имеет значения, если я даю шанс, а ты можешь отплатить мне хорошей игрой. Мы говорим об очень большой перспективе для "Челси" в настоящем и в будущем".

В первом матче Кубка Англии "синие" сыграли вничью на выезде с "Норвичем" (0:0), и сегодня на "Стэмфорд Бридж" они попытаются пробиться в 4-й раунд турнира, где победителя ожидает "Ньюкасл".