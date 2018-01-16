Ризатдинова: думаю поехать в Корею и поболеть за нашу сборную

Звезда украинской художественной гимнастики Анна Ризатдинова - о спорте и не только.

— Вы уже начали занятия спортом. Как возвращаетесь в форму?

— За беременность я набрала 15 кг. Они сошли довольно быстро, но пришлось потрудиться. Не сижу на месте: пока не бегаю, но зарядку делаю. Нагружаю себя, и тело отвечает взаимностью (улыбается). Сейчас я уже в привычном весе, но физическую форму еще нужно совершенствовать: к примеру, дыхание, растяжку.

— Кого бы выделили в сборной?

— Сейчас поднимаются Екатерина Луценко и Алена Дьяченко. Но им нужно время. Я тоже не сразу стала чемпионкой. Потребовалось много лет, чтобы меня признали и судьи, и мир. Сейчас много разговоров: вот, после Ризатдиновой нет результатов. Тренеры же не роботы, и звездочки рождаются не каждый день. Смена поколений — это всегда сложно.

— Скоро стартует зимняя Олимпиада. Будете смотреть?

— Конечно. Подумываю поехать в Корею и поболеть за нашу сборную. На летнюю в Токио-2020 — точно. Там я пойду на все виды спорта (смеется). И буду болеть, особенно за мое поколение, выступавшее в Рио-2016: за Олега Верняева, Жана Беленюка, Олю Харлан. А из зимних видов нравятся фигурное катание, за схожесть с гимнастикой, и биатлон, где ждем "золотых" медалей.