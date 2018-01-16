Промоутер Ломаченко: Василий должен стать частью истории бокса

Глава промоутерской компании Top Rank, представляющий интересы чемпиона мира по версии WBO в первом легком весе Василия Ломаченко, Боб Арум заявил, что украинский боксер – уникальное явление в мировом боксе.

По мнению Арума, Ломаченко обязательно войдет в историю этого вида спорта. "Василий — это что-то уникальное, я вижу в нём особенного спортсмена и убежден, что Ломаченко должен стать частью истории бокса. Я давно работаю в боксе и никогда не видел ничего подобного. Василий Ломаченко — абсолютно особенный спортсмен, мне хочется увидеть его в боях с лучшими в категории 135 фунтов, и я убежден, что это будет нечто невероятное!", — заявил Арум.

Напомним также, что WBA лишила кубинца Гильермо Ригондо чемпионского титула в первом полулегком весе и исключила его из рейтинга согласно недавно опубликованному декабрьскому рейтингу организации. WBA заявляла о возможности такого решения еще до декабрьского поединка кубинца против Василия Ломаченко в рамках первого легкого веса. Менеджер Ригондо Алекс Борноте назвал это решение организации несправедливым, так как WBA фактически не оставила им выбора. Напомним, что Ригондо проиграл Ломаченко, отказавшись от продолжения боя после шестого раунда.


Terrikon со ссылкой на klitschko-brothers.com


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