Australian Open: Цуренко сыграет с Радваньской

Соперницей украинки Леси Цуренко во втором раунде Открытого чемпионата Австралии по теннису стала представительница Польши Агнешка Радваньска.

В стартовом матче она в довольно упорной борьбе переиграла Кристину Плишкову из Чехии со счетом 2:6, 6:3, 6:2. Цуренко же тоже в непростом матче справилась с россиянкой Натальей Вихлянцевой. Первый сет завершился победой россиянки - 6:3. Более того - в середине второго сета украинка отдала свою подачу, позволив Вихлянцевой выйти вперед - 3:2. Однако, выиграв четыре подачи подряд, Цуренко удалось перехватить инициативу и сравнять счет - 6:3. В третьем сете, который продолжался 46 минут, украинка все же смогла сломить сопротивление соперницы - 6:4.

Напомним, что во второй раунд турнира Большого шлема, помимо Леси Цуренко, вышли Марта Костюк, Элина Свитолина и Катерина Бондаренко.




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