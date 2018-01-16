Australian Open: Роджер Федерер выходит во второй круг

Швейцарский теннисист Роджер Федерер стартовал с победы на Открытом чемпионате Австралии, который проходит на кортах Мельбурна.

В матче первого раунда пятикратный и действующий победитель Australian Open со счетом 6:3, 6:4, 6:3 без особого труда переиграл представителя Великобритании словенского происхождения Аляжа Бедене. Матч продолжалась один час 41 минуту.

В следующем круге Федерер сыграет с немцем Яном-Леннардом Штруффом, который оказался сильнее Сун Ву Квона из Южной Кореи – 6:1, 6:2, 6:4.

Также напомним, что Леся Цуренко стала четвертой украинкой, которая успешно преодолела первый раунд стартовавшего накануне Открытого чемпионата Австралии. Первой соперницей украинки, имеющей 43-й номер в рейтинге WTA, стала 20-летняя россиянка Наталья Вихлянцева.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Мартен Фуркад одержал победу в индивидуальной гонке в РупольдингеМартен Фуркад одержал победу в индивидуальной гонке в Рупольдинге
Ван Хольсбек: А Мбокани продается? ФутболВан Хольсбек: А Мбокани продается? Футбол
Севилья надеется арендовать форварда ЧелсиСевилья надеется арендовать форварда Челси
Матч "Эшторил" - "Порту" прерван из-за угрозы разрушения трибуныМатч "Эшторил" - "Порту" прерван из-за угрозы разрушения трибуны
55 кандидатов в команду года ФИФА 18. Футбол55 кандидатов в команду года ФИФА 18. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Цуренко одержала волевую победу на старте Australian OpenЦуренко одержала волевую победу на старте Australian Open
Цуренко - во втором раунде Australian Open 2018Цуренко - во втором раунде Australian Open 2018
Козлова уступила Павлюченковой и покинула Australian OpenКозлова уступила Павлюченковой и покинула Australian Open
Долгополов вышел во второй раунд Australian OpenДолгополов вышел во второй раунд Australian Open
Винус Уильямс и Вандевеге выбыли из розыгрыша Australian Open в первом кругеВинус Уильямс и Вандевеге выбыли из розыгрыша Australian Open в первом круге
Свитолина уверенно выходит во второй раунд Australian Open 2018Свитолина уверенно выходит во второй раунд Australian Open 2018
15-летняя украинка сенсационно побеждает в первом раунде Australian Open 201815-летняя украинка сенсационно побеждает в первом раунде Australian Open 2018
15-летняя украинка вышла во второй раунд AusOpen15-летняя украинка вышла во второй раунд AusOpen
Долгополов прошел во второй круг AusOpenДолгополов прошел во второй круг AusOpen
Марта Костюк пробилась в основную сетку Australian OpenМарта Костюк пробилась в основную сетку Australian Open
Последние новости
Подгружаем последние новости