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Australian Open: Роджер Федерер выходит во второй круг Швейцарский теннисист Роджер Федерер стартовал с победы на Открытом чемпионате Австралии, который проходит на кортах Мельбурна. В матче первого раунда пятикратный и действующий победитель Australian Open со счетом 6:3, 6:4, 6:3 без особого труда переиграл представителя Великобритании словенского происхождения Аляжа Бедене. Матч продолжалась один час 41 минуту. В следующем круге Федерер сыграет с немцем Яном-Леннардом Штруффом, который оказался сильнее Сун Ву Квона из Южной Кореи – 6:1, 6:2, 6:4. Также напомним, что Леся Цуренко стала четвертой украинкой, которая успешно преодолела первый раунд стартовавшего накануне Открытого чемпионата Австралии. Первой соперницей украинки, имеющей 43-й номер в рейтинге WTA, стала 20-летняя россиянка Наталья Вихлянцева.

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