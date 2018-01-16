Цуренко одержала волевую победу на старте Australian Open

Вторая ракетка Украины и 42 ракетка мира Леся Цуренко успешно преодолела первый круг Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

Об этом сообщает сайт "Большой теннис Украины".

Украинка одолела в трех сетах россиянку Наталью Вихлянцеву занимающую в мировом рейтинге 56 место, со счетом 3:6, 6:3, 6:4. Уступая после первого сета и 2:3 во второй партии, Лесе удалось выиграть четыре гейма подряд, чтобы перевести матч в решающий сет.

В третьей партии девушки обменялись брейками на старте, после чего Цуренко вновь взяла гейм на подаче Вихлянцевой (с шестого брейкпоинта). Украинка смогла свой отрыв сохранить и довести матч до победы. Поединок длился 1 час 48 минут.

За это время Цуренко взяла две подачи Вихлянцевой и не удержала одну свою. Леся избежала ошибок на подаче и выполнила один эйс, а ее соперница ни разу не подала навылет и дважды ошиблась на подаче. Во втором раунде австралийского мэйджора украинка сыграет с победительницей матча между полькой Агнешкой Радваньской и чешкой Кристиной Плишковой На протяжении последних четырех сезонов Цуренко не могла пройти первый круг на Australian Open.

Последний раз украинка смогла преодолеть стартовый барьер в Мельбурне в 2013 году, когда дошла до третьего круга соревнований. Отметим, благодаря успеху Леси, во втором раунде турнира выступят сразу четыре наших теннисистки, что является рекордом для Украины в Мельбурне.

Напомним, ранее сообщалось, вторая ракетка Украины и 38-я в мире киевлянка Леся Цуренко с победы стартовала на турнире в Ухане, обыграв в двух сетах 36-й номер WTA испанку Карлу Суарес-Наварро.

