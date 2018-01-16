Фабио Капелло: Лидерство Локомотива меня удивляет

Бывший главный тренер сборной РоSSии Фабио Капелло поделился мнением об успешной игре московского «Локомотива» в этом сезоне.

«Лидерство «Локомотива» меня удивляет, потому что «Спартак» и «Зенит» были главными фаворитами на старте сезона. Но сезон большой, а его вторая часть будет очень интересной.

Знаю ли я главного тренера команды Юрия Сёмина? Да, конечно. Мы поговорили перед тренировкой «Локомотива». Я сказал ему, что он проделал фантастическую работу.

Что касается того, смотрю ли я матчи РФПЛ или слежу за результатами лиги, то нет, не смотрю. Знаю, что лидером команды является Миранчук. Оба Миранчука! Я видел состав команды, четырёх человек помню по работе в сборной РоSSии.

Сейчас «Локомотиву» необходимо работать так же, как и в начале сезона. Также необходимо держать руку на пульсе и сохранять уверенность, чтобы быть лидером. Это очень важно — быть уверенным. Но это нелегко. Иногда ты забираешься наверх и теряешь баланс. И это становится проблемой. Проблемой для тренера», — сказал Капелло в беседе с пресс-службой «Локомотива».


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