Цуренко - во втором раунде Australian Open 2018

Леся Цуренко стала четвертой украинкой, которая успешно преодолела первый раунд стартовавшего накануне Открытого чемпионата Австралии по теннису. Первой соперницей украинки, имеющей, напомним, 43-й номер в рейтинге WTA, стала 20-летняя россиянка Наталья Вихлянцева.

Чтобы победить Цуренко пришлось приложить усилия: первый сет завершился победой россиянки - 6:3. Более того - в середине второго сета украинка отдала свою подачу, позволив Вихлянцевой выйти вперед - 3:2. Однако, выиграв четыре подачи подряд, Цуренко удалось перехватить инициативу и сравнять счет - 6:3. В третьем сете, который продолжался 46 минут, украинка все же смогла сломить сопротивление соперницы - 6:4.

Во втором раунде Australian Open 2018 Цуренко встретится с победительницей пары Каролина Плишкова (Чехия) - Агнешка Радваньска (Польша).

Напомним, что во второй раунд турнира Большого шлема, помимо Леси Цуренко, вышли Марта Костюк, Элина Свитолина и Катерина Бондаренко.




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