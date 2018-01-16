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Матч "Эшторил" - "Порту" прерван из-за угрозы разрушения трибуны Матч 18-го тура чемпионата Португалии "Эшторил" - "Порту" был прерван во время перерыва между таймами при счете 1:0. Как сообщает SportTV, фанаты гостей были вынуждены выйти на газон стадиона из-за угрозы разрушения трибуны. Фото: twitter.com Спорт-Экспресс

Спорт-Экспресс

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