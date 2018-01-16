Лисандро Лопес: Мечтал выступать за такой клуб, как Интер. Футбол

Защитник Лисандро Лопес поделился впечатления после перехода из «Бенифики» в «Интер».

Напомним, что вчера миланский клуб арендовал 28-летнего аргентинского футболиста до конца текущего сезона с правом выкупа. Ранее сообщалось, что «Интер» заплатит за аренду игрока 600 тысяч евро, а выкупить его сможет за 9 миллионов.

«Это мечта – играть за такой клуб, как «Интер», один из величайших в Европе, и это многое значит для меня. Я пришел сюда, чтобы протянуть свою руку команде, помочь ей выполнить задачи.

В «Интере» было много аргентинцев. Вспоминаются Вальтер Самуэль, Хавьер Дзанетти, Диего Милито. Все эти игроки творили историю. Надеюсь, что тоже буду хорошо справляться.

Я привык следить за Серией А. На мой взгляд, это одна из лучших лиг в мире. Здесь велика роль тактики, высока конкуренция. Я собираюсь выкладываться по полной и учиться день за днем.

У меня был 2-й игровой номер на протяжении многих лет. Он мне нравится. Как я, к счастью, обнаружил, в «Интере» этот номер свободен, так что сомнений не было», – сказал латиноамериканец.


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