Алексей Шевченко: Мне очень нужна игровая практика. Футбол

Бывший голкипер "Зари" Алексей Шевченко рассказал, почему решил не продлевать контракт с луганским клубом.

"У меня заканчивался контракт с "Зарей", летом хотел продлить, ведь тогда я был первым номером. Но начался сезон и меня сбросили на второй план, сделав ставку на более молодого Лунина. Что сделать, нужно деньги зарабатывать, "Заря" именно за счет этого и живет.

Сейчас, зимой, Юрий Вернидуб предлагал продлить контракт, но я не захотел, мне сейчас нужно играть, а не на скамейке сидеть. Это было мое личное решение, поскольку мне очень нужна игровая практика. А участвовать в каких-то подводных течениях, зависеть от ситуации - продадут ли не продадут, я не хочу.

С 1 января я получил статус свободного агента. Сначала поддерживал форму с друзьями, мы собирались и играли в футбол в манеже в Днепре. Сейчас я приехал в Киев - буду заниматься с тренером по физической подготовке. Но мы только недавно закончили с "Зарей" первую половину сезона, я не потерял свои физические кондиции. Постоянно тренировался, даже на отдыхе не сидел без дела, на пляже в волейбол играл", - сказал Шевченко.


Terrikon со ссылкой на footballhub


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