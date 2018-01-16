Алексей Шевченко: Мне очень нужна игровая практика. Футбол

Бывший голкипер "Зари" Алексей Шевченко рассказал, почему решил не продлевать контракт с луганским клубом.

"У меня заканчивался контракт с "Зарей", летом хотел продлить, ведь тогда я был первым номером. Но начался сезон и меня сбросили на второй план, сделав ставку на более молодого Лунина. Что сделать, нужно деньги зарабатывать, "Заря" именно за счет этого и живет.

Сейчас, зимой, Юрий Вернидуб предлагал продлить контракт, но я не захотел, мне сейчас нужно играть, а не на скамейке сидеть. Это было мое личное решение, поскольку мне очень нужна игровая практика. А участвовать в каких-то подводных течениях, зависеть от ситуации - продадут ли не продадут, я не хочу.