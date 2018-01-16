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НБА: результаты матчей 16 января Одиннадцать матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной баскетбольной ассоциации. "Детройт" - "Шарлотт" - 107:118 (27:27, 29:23, 24:34, 27:34)

ДП: Буллок, Харрис Т. - по 20, Смит - 19+10 передач

ШХ: Ховард - 21+17 подборов, Уилльямс М. - 21, Уокер - 20 "Филадельфия" - "Торонто" - 117:111 (32:23, 27:26, 34:26, 24:36)

ФС: Эмбиид - 34+11 подборов, Макконнелл - 18

ТР: Дерозан - 24, Райт - 20 "Вашингтон" - "Милуоки" - 95:104 (30:28, 21:25, 21:25, 23:26)

ВУ: Уолл - 27, Обри, Бил - по 19

МБ: Адетокунбо - 27+20 подборов, Бледсо - 23 "Атланта" - "Сан-Антонио" - 102:99 (21:23, 23:25, 28:25, 30:26)

АХ: Шредер - 26, Ильясова - 20

СС: Олдридж - 25+11 подборов, Андерсон, Миллс - по 13 "Бруклин" - "Нью-Йорк" - 104:119 (24:26, 18:26, 39:31, 23:36)

БН: Кэрролл - 22, Леверт - 20

НН: Порзингис - 26, Бизли - 23+10 подборов "Чикаго" - "Майами" - 119:111 (32:25, 23:23, 29:24, 35:39)

ЧБ: Холидэй - 25, Лавин, Миротич - по 18

МХ: Драгич, 22, Олиник - 21, Эллингтон - 20 "Мемфис" - "Лейкерс" - 123:114 (34:27, 26:23, 37:27, 26:37)

МГ: Брукс - 19, Газоль М. - 17

ЛЛ: Колдуэл-Поуп - 27, Кузма - 18 "Оклахома" - "Сакраменто" - 95:88 (20:24, 26:28, 31:16, 18:20)

ОС: Энтони - 20, Уэстбрук - 19+16 подборов

СК: Хилд - 16, Коли-Стайн - 15 "Кливленд" - "Голден Стэйт" - 108:118 (37:35, 27:22, 27:36, 17:25)

КК: Джеймс - 32, Томас - 19

ГС: Дюрант - 32, Карри - 23 "Юта" - "Индиана" - 94:109 (21:31, 26:27, 18:27, 29:24)

ЮД: Митчелл - 23, Фэйворс - 16

ИП: Оладипо - 28, Янг - 17 "Клипперс" - Хьюстон" - 113:102 (30:31, 29:25, 33:28, 21:18)

ЛК: Уилльямс Л. - 31, Гриффин - 29+10 подборов

ХР: Пол, Гордон - по 19, Ариза - 17

Terrikon

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