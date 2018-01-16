Моуринью: Ибрагимович понимает, что на высоком уровне осталось играть недолго

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением по поводу карьеры Златана Ибрагимовича.

«Я бы хотел вернуться назад и снова тренировать Златана, когда ему было 29 в «Интере». Но мы не можем остановить время. И оно значит для игроков очень много.

Златан знает об этом. Он понимает, что на высочайшем уровне ему предстоит играть не так долго. Но его мечты, его желание и бойцовские качества позволят ему закончить свою карьеру в «МЮ» на самом высоком уровне.

Он все время повторяет, что хочет быть полезным команде и мне, и я думаю, у него это получается. Главное, чтобы колено перестало его беспокоить. Я всегда готов прийти Златану на помощь, он является нашим лидером в раздевалке и на поле», – цитирует Моуринью Daily Mail.

Ранее сообщалось, что 36-летний Ибрагимович получил предложения от американских и китайских клубов, где сезон стартует в марте. Контракт шведского форварда с «МЮ» рассчитан до лета 2018 года, и предполагается, что Златан не будет пролонгировать своё соглашение.


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