Штегер: Для Обамейянга отстранение от матча оказалось сюрпризом. Футбол
Главный тренер дортмундской «Боруссии» Петер Штёгер прокомментировал отстранение нападающего Пьер-Эмерика Обамейянга от участия в матче дортмундской команды с «Вольфсбургом» (0:0). Форвард пропустил игру из-за отсутствия в субботу на собрании команды.
«Это было относительно важное собрание, на которое он не явился. Этим поступком он показал мне, что недостаточно сконцентрирован. Для него решение об отстранении от матча оказалось сюрпризом. Для нас же это решение не было сложным. О мероприятии игрокам было сообщено в общей группе в WhatsApp. Если на нём не было Обамейянга, значит, играть был достоин тот, кто лучше сконцентрирован.
Обамейянг намекнул, что забыл об этом собрании. Однако мы все понимаем, что это не так. Знаем, что он является важным игроком команды, но у нас есть и много других футболистов, которые могут помочь. Мы уверены, что приняли правильно решение.
Что касается его будущего после этой ситуации, то все, кто меня знает, в курсе, что я не являюсь злопамятным человеком. Уверен, что Обамейянг благоразумен и уже понял, что произошло. Он участвовал в нашей последней тренировке, и я планирую его выход на поле в предстоящем матче с «Гертой», - приводит слова Штёгера интернет-портал Goal.
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16.01.2018 11:48