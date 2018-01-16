Хацкевич: Процентов 80 работы на сборе будет с мячами. Футбол

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич рассказал о том, как будут проходить первый и второй сборы команды, а также о положительных профессиональных качествах новых футболистов нашего клуба.

- У команды есть месяц для подготовки ко второй части сезона. Какие планы на первые две недели первого сбора?

- В первую очередь, необходимо выполнить объем работы, как беговой, так и работы с мячом. Процентов 80 работы будет с мячом. Но в то же время будет работа и без мяча.

- На сбор отправилась большая группа полевых игроков? Как будете распределять игровое время?

- У нас будет пять игр на этом сборе, в первых матчах будем предоставлять каждому по 45 минут игрового времени. На данный момент у нас 23 полевых футболиста. Попов еще не сможет участвовать в этих играх. Приболел Пантич, у него вирусная инфекция, поэтому он пока тоже не сможет принять участия. Дай Бог, чтобы до этих матчей все были живы-здоровы. Уже в играх распределим, кто сколько будет играть, но изначально планируется по 45 минут.

- За какие качества Шабанов, Ротань и Вербич были приглашены в «Динамо»?

- У каждого есть свои плюсы, благодаря которым они оказались в киевском «Динамо». У Шабанова хороший первый пас, он здорово играет вверху, достаточно грамотно играет позиционно. У него хорошие и стартовая, и дистанционная скорости. Руслан Ротань – капитан национальной сборной Украины, можно больше ничего не говорить, опыт сумасшедший. Что касается Вербича, после продажи Ярмоленко мы должны были усилиться – и мы нашли футболиста, который, на мой взгляд, усилит нашу игру в атаке как индивидуально, так и командно.

- По каким критериям вы подбирали соперников, с которыми «Динамо» проведет спарринги?

- На первый сбор принципиального выбора мы не делали. Второй сбор будет более тактическим, будем наигрывать связки. Здесь мы уже будем подбирать команды, похожие по стилю игры на нашего соперника в Лиге Европы. Но при этом мы выбираем из тех команд, которые сейчас здесь проводят сборы.