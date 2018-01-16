НХЛ: Эвеланш продлили победную серию, Кингз продолжают проигрывать

Четыре матча регулярного чемпионата состоялись в Национальной хоккейной лиге.

2017-18, Чемпионат НХЛ . Игровой день 2018-01-16. Результаты всех матчей

"Бостон" - "Даллас" - 2:3 ОТ (0:0, 1:2, 1:0, 0:1)

Точный бросок Тайлера Сегина на 3-й минуте овертайма принес "Далласу" победу над "Бостоном". По шайбе в ворота соперников отправили Стивен Джонс и Александр Радулов. У "Брюинз" отличились Здено Хара и Райан Спунер.

"Колорадо" - "Анахайм" - 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)

Голкипер "Колорадо" Джонатан Бернье отразил за матч 33 броска, чем помог своей команде переиграть "Анахайм". В составе победителей отличились Мэттью Нието, Нэйтан Маккиннон и Колин Уилсон. Эта победа стала для "Эвеланш" седьмой кряду.

"Лос-Анджелес" - "Сан-Хосе" - 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Четвертое поражение подряд потерпел "Лос-Анджелес", который на своей площадке уступил "Сан-Хосе". В составе "Шаркс" отличились Крис Тирни, Баркли Годроу, Миккель Бедкер и Джо Торнтон.

"Монреаль" - "Айлендерс" - 4:5 ОТ (2:2, 1:2, 1:0, 0:1)

52 сэйва голкипера "Айлендерс" Томаса Грайсса, а также гол Джона Тавареса на 2-й минуте овертайма обеспечили "островитянам" победу над "Монреалем". Кроме того, Таварес отличился в третьем периоде поединка, забив в меньшинстве.