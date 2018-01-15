В Узбекистане пожизненно отстранили от футбола бывшего тренера сборной
Бывший главный тренер сборной Узбекистана Самвел Бабаян пожизненно отстранен от любой футбольной деятельности, сообщает официальный сайт Федерации футбола Узбекистана, ссылаясь на решение исполнительного комитета Федерации футбола Узбекистана. 46-летний специалист, которого признавали Лучшим тренером года в Узбекистане в 2014 и 2015 годах, был наставником национальной команды с июня 2015 года по сентябрь 2017 года.
А до этого в течение 12 лет до 2014 года был вице-президентом "Пахтакора", а затем главным тренером ташкентского клуба. Он незаконно вносил изменения в контракты футболистов во время своей работы в "Пахтакоре". Когда специалист узнал о том, что в команду приходит новое руководство, срок соглашений игроков, рассчитанных до 2018 года, были изменены на 2017 год, говорится в заявлении ФФУ.
"Основная цель — продать игроков в зарубежные клубы, которые к концу года стали свободными агентами, и получить личную выгоду", — отметили в федерации.
"Ставя личные интересы превыше всего, он также не справился с работой в сборной страны. Предвзятое отношение к игрокам негативно сказалось на атмосфере внутри национальной сборной. При выборе игроков в состав Самвел Бабаян полагался на знакомых футболистов, а также игнорировал мнения и рекомендации опытных тренеров и экспертов", — отмечается в сообщении.
Отметим, что сборная Узбекистана в отборочном цикле к чемпионату мира заняла первое место в групповом квалификационном раунде, но на заключительном этапе выйти из группы не сумела, оказавшись на четвертой позиции.
"Отныне от каждого футбольного тренера требуется иметь "глубокое понимание ответственности", установить дисциплинарный порядок в команде и контролировать состояние игроков. Федерация футбола проведет основательную проверку деятельности каждого футбольного тренера и примет соответствующие меры", - пообещали в федерации футбола этой азиатской страны.
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15.01.2018 20:05