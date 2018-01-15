Немецкая Бундеслига - самая посещаемая в Европе

Чемпионат Германии имеет самую высокую среднюю посещаемость в Европе по итогам прошлого сезона 2016-2017 годов, подтвердило специальное исследование.

На каждом матче в Бундеслиге в прошлом чемпионате было в среднем 40693 зрителей. На матчах английской Премьер-лиги в среднем присутствовало 35 838 болельщиков.

В испанском чемпионате средняя посещаемость в предыдущем сезоне составила - 27 609 зрителей. Итальянская Серия A привлекала в среднем по 22177 зрителей на трибуны. Во французской Лиге 1 в среднем приходит на стадионы 21202 болельщиков.

Однако, наиболее заполненными были стадионы в Англии, где практически на всех матчах были аншлаги - 96,5 процента.


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