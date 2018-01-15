Арсенал может подписать сразу двух новичков

Тему возможного трансфера нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса в "Манчестер Юнайтед" или "Манчестер Сити" сегодня обсуждает вся английская пресса.

Согласно инсайдерским данным, руководство "МЮ" готово потратить на 29-летнего форварда 35 миллионов фунтов, утверждает BBC.

Ранее главный тренер "канониров" Арсен Венгер заявил, что вопрос с Санчесом будет решен в ближайшие 48 часов. При этом чилиец не отказывался выходить на поле в составе "Арсенала".

В свою очередь "Арсенал" проявляют интерес к полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Генриху Мхитаряну, а также форварду "Боруссии" Пьеру-Эмерику Обамеянгу.

С учетом того, что команду, вполне возможно, покинет Тео Уолкотт, "Арсенал" может подписать сразу двух звездных новичков.