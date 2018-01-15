Лестер рассчитывает удержать Мареза. Футбол

Тренерский штаб "Лестера" надеется на продолжение сотрудничества со своим полузащитником Риядом Марезом.

"Я уверен в Марезе, - заявил наставник "лис" Клод Пюэль. - Он счастлив в нашей команде, имеет всё необходимое для того, чтобы наслаждаться футболом. Конечно, "Лестеру" важно сохранить своих ключевых исполнителей, которые приносят нам серьёзную помощь.

Это нормально, когда во время трансферного окна появляются различные слухи. К лучшим футболистам всегда есть огромный интерес. Впрочем, я не беспокоюсь по этому поводу. Все ребята демонстрируют максимальную концентрацию, что и показала встреча с "Челси".

Напомним, в нынешнем сезоне Марез принял участие в 23 матчах английской Премьер-лиги, записав на свой счёт 7 голов и 10 результативных передач. Сообщалось, что алжирец может перейти в "Ливерпуль".