Бондаренко победила Голубич и сыграет с Павлюченковой

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко прошла стартовый теств лице швейцарки Виктории Голубич на Открытом чемпионате Австралии.

В первом раунде украинка за 2 часа и 16 минут одержала победу в трех сетах со счетом 7-6(3); 4-6; 6-2.

Украинка выиграла 5 последних геймов встречи. Поведя 3-2 с брейком, украинка отыграла пять брейкпойнтов, сначала уйдя со счета 0-40, а затем еще дважды выиграв розыгрыши на брейкпойнтах соперницы.

Интересно, что это лишь вторая встреча Бондаренко-младшей и Голубич в истории. Впервые они сыграли друг против друга еще в 2014 году на турнире в Праге. Тогда победу праздновала швейцарская теннисистка: 2:6; 6:2; 7:6.

Соперницей Бондаренко по второму кругу станет обидчица Катерины Козловой россиянка Анастасия Павлюченкова(15).

Ранее в нынешнем сезоне Катерина выступала на турнирах в Брисбене и Сиднее, однако успехом эти соревнования для нее не завершились.


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