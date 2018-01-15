Китайцы готовы заплатить за Наингголана требуемые 50 миллионов. Футбол

Полузащитник "Ромы" Раджа Наингголан может перебраться в Поднебесную. Как сообщает местная пресса, руководители "Гуанчжоу Эвергранд" готовы удовлетворить финансовые запросы "волков".

Китайцы планируют арендовать 29-летнего бельгийца на полгода с обязательством выкупа трансферных прав за 50 миллионов евро. Футболист получит годовой оклад в размере 12 миллионов. Данный вопрос уже обсудили наставники команд - Фабио Каннаваро и Эусебио Ди Франческо.

Ранее сообщалось, что "Рома" получала предложение на 40 миллионов, однако ответила отказом. Кроме того, хавбеком интересовались "Ювентус", "Манчестер Юнайтед" и "Челси". Однако сам Раджа несколько умерил пыл желающих после того, как опубликовал скандальное новогоднее видео, на котором он выглядел пьяным, курил и ругался на камеру.

Напомним, в нынешнем сезоне Наингголан принял участие в 15 поединках Серии А, оформив два гола и четыре результативные передачи.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Цуренко прошла в четвертьфинал турнира WTAЦуренко прошла в четвертьфинал турнира WTA
Севилья надеется арендовать форварда ЧелсиСевилья надеется арендовать форварда Челси
Украинская теннисистка Ястремская возглавила мировой рейтинг юниоровУкраинская теннисистка Ястремская возглавила мировой рейтинг юниоров
55 кандидатов в команду года ФИФА 18. Футбол55 кандидатов в команду года ФИФА 18. Футбол
Германия выиграла женскую эстафету в РупольдингеГермания выиграла женскую эстафету в Рупольдинге
Блок рекламы


Похожие новости
Невилл: Потеря Джана станет ударом для Ливерпуля. ФутболНевилл: Потеря Джана станет ударом для Ливерпуля. Футбол
Лестер рассчитывает удержать Мареза. ФутболЛестер рассчитывает удержать Мареза. Футбол
Лукас Моура: Не думаю, что останусь в ПСЖ. ФутболЛукас Моура: Не думаю, что останусь в ПСЖ. Футбол
Насри может быть дисквалифицирован на четыре года. ФутболНасри может быть дисквалифицирован на четыре года. Футбол
Луис Суарес: Барселона исправила свои ошибки. ФутболЛуис Суарес: Барселона исправила свои ошибки. Футбол
Скандал во Франции: арбитр ударил игрока Нанта. ФутболСкандал во Франции: арбитр ударил игрока Нанта. Футбол
Флорес не собирается возвращаться в Англию. ФутболФлорес не собирается возвращаться в Англию. Футбол
Реал может включить Роналду в сделку по Неймару. ФутболРеал может включить Роналду в сделку по Неймару. Футбол
Следствие по факту продажи ФК Милан не ведется. ФутболСледствие по факту продажи ФК Милан не ведется. Футбол
Аспиликуэта: мы проходим процедуры, в том числе ледяную ванну. ФутболАспиликуэта: мы проходим процедуры, в том числе ледяную ванну. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости