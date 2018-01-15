Китайцы готовы заплатить за Наингголана требуемые 50 миллионов. Футбол

Полузащитник "Ромы" Раджа Наингголан может перебраться в Поднебесную. Как сообщает местная пресса, руководители "Гуанчжоу Эвергранд" готовы удовлетворить финансовые запросы "волков".

Китайцы планируют арендовать 29-летнего бельгийца на полгода с обязательством выкупа трансферных прав за 50 миллионов евро. Футболист получит годовой оклад в размере 12 миллионов. Данный вопрос уже обсудили наставники команд - Фабио Каннаваро и Эусебио Ди Франческо.

Ранее сообщалось, что "Рома" получала предложение на 40 миллионов, однако ответила отказом. Кроме того, хавбеком интересовались "Ювентус", "Манчестер Юнайтед" и "Челси". Однако сам Раджа несколько умерил пыл желающих после того, как опубликовал скандальное новогоднее видео, на котором он выглядел пьяным, курил и ругался на камеру.

Напомним, в нынешнем сезоне Наингголан принял участие в 15 поединках Серии А, оформив два гола и четыре результативные передачи.