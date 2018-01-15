Козлова уступила Павлюченковой и покинула Australian Open

Украинская теннисистка Катерина Козлова не смогла преодолеть стартовый барьер на Открытом чемпионате Австралии.

В матче первого круга уроженка Николаева уступила 15-й сеяной — россиянке Анастасии Павлюченковой со счетом 6:3; 4:6; 3:6.

В решающей партии украинка вела 3-0 с двумя брейками, но после этого проиграла подряд 6 геймов.

В активе Козловой - 8 эйсов и три двойные ошибки. У россиянки - лишь одна подача навылет и 7 двойных ошибок.

Отметим, что Козлова провела свой первый матч в нынешнем сезоне. В декабре она выступала на турнире в Дубаи, однако была вынуждена сняться с матча второго круга из-за травмы.

Стоит добавить, что в обновленном рейтинге WTA Катерина поднялась на две строчки и теперь занимает 86-ю позицию.


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