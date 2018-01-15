Долгополов вышел во второй раунд Australian Open

Украинский теннисист Александр Долгополов уверенно вышел во второй раунд Открытого чемпионата Австралии.

В первом раунде Александр обыграл австрийца Андреаса Хайдера-Мауэра: 7:6(3); 6:3; 6:4. Соперники провели на корте 2 часа 4 минуты. Интересно, что в активе обоих по 11 подач навылет. Украинец допустил 4 двойных ошибки, а австриец - 7.

Это была третья встреча соперников. Пока история противостояния удачно складывается для украинца - Долгополов одержал третью победу. Причем, как и на Ролан Гаррос-2011 и в Акапулько-2015, Александр не отдал сопернику ни одного сета.

Следующим соперник Долгополова станет австралиец Мэтью Эблен, который оставил за бортом соревнований американца Джона Иснера (16).

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне украинский теннисист дошел до четвертьфинала турнира в Брисбене, но не сумел справиться с кумиром австралийской публики Ником Кирьосом.

Напомним, кроме Долгополова из украинских теннисистов во второй раунд квалифицировались Элина Свитолина, Марта Костюк и Катерина Бондаренко.


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