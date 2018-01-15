Лукас Моура: Не думаю, что останусь в ПСЖ. Футбол

Полузащитник ПСЖ Лукас Моура готовится к тому, чтобы сменить клубную прописку.

Такова реакция 25-летнего бразильца на слова Унаи Эмери. Напомним, наставник парижан считает, что футболисты уровня Моуры, не имеющие игровой практики, могли бы покинуть французский клуб.

- Не думаю, что у меня есть шанс остаться. Учитывая то, что сказал тренер, это конец моей истории в Париже. Да, есть предложения от других клубов, но я пока что воздержусь от конкретики. Мне очень нравится английский футбол. Считаю АПЛ одной из лучших лиг в мире. Хочу и дальше выступать в Европе, где вижу для себя много вызовов, - подчеркнул хавбек в интервью ESPN.

В нынешнем сезоне Моура принял участие в пяти матчах Лиги 1, в которых забил один мяч и отдал голевую передачу.