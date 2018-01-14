Днепр продлил победную серию в Суперлиге

В регулярном чемпионате Суперлиги продолжает побеждать "Днепр". На этот раз команда Дениса Журавлева справилась с "Химиком".

С самого старта матча обе команды ринулись в атаку: уже в стартовую минуту команды обменялись эффектными попаданиями, когда с периметра отметились поочередно Эриенс и Мишула. После этого некоторое время была равная игра, однако после трех очков от Колтера "Химик" сумел навязать гостям свой баскетбол и довольно неожиданно уйти в отрыв.

В концовке четверти казалось что "Днепр" вернул контроль над матчем в свои руки, когда Владимир Шевченко реализовал бросок со средней дистанции и вывел свою команду вперед, однако иного мнения Ериенс Остин, который провел безумную первую десятиминутку, за которую реализовал 4 дальних броска из 80% точности. Завершилась же четверть при счете 20:23 в пользу гостей.

В следующей десятиминутке гости снова сделали мини-рывок и ушли в отрыв, однако днепряне слишком далеко своего соперника все же не отпустили. Более того, в концовке второй четверти команда Дениса Журавлева усилиями своего лидера Александра Мишулы сумела приблизиться практически вплотную: 49:50 после первой половины игры.

Во второй половине матча "Днепр" все же перехватил инициативу у гостей: все тот же Мишула снова взялся методично зарабатывать баллы с разных позиций и уже через две минуты "Днепр" был впереди. Ближе к середине третьей четверти хозяева паркета сумели развить свое преимущество до максимальных в то время 8 баллов, однако в концовке гости все же сумели несколько сократить отставание - 69:66.

БК "Днепр" - БК "Химик" - 92:78 (20:23, 29:27, 20:16, 23:12)

БК "Днепр": Мишула (28 + 6 подборов + 5 передач); Глебов (19 + 6 подборов).

БК "Химик": Эриенс (24 + 5 подборов); Колтер (19 + 9 передач).


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