На соревнованиях в Чехии легкоатлет ядром убил судью

Ядро, которое толкнул спортсмен на проходивших в Праге городских соревнованиях по легкой атлетике, убило судью.

Об этом в воскресенье сообщила чешская газета «Блеск», передает «Сегодня» .

Трагедия произошла в субботу в одном из спортивных залов легкоатлетического комплекса в столичном районе Страгов. Один из молодых участников соревнований толкнул ядро, не рассчитав траекторию его полета. Шестикилограммовый снаряд попал в грудь находившемуся от него в нескольких метрах судье.

«Это был несчастный случай», – заявил представитель клуба легкой атлетики Праги Мартин Свобода. Оперативная медицинская помощь, которую пытались оказать несчастному находившиеся в зале спортивные врачи, не привела к успеху. Судья соревнований, у которого от удара была проломлена грудная клетка, умер, не приходя в сознание.

Напомним, что футбольный судья в Мексике скончался в больнице после того, как получил травму головы в результате нападения игрока удаленного с поля.