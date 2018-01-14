На соревнованиях в Чехии легкоатлет ядром убил судью
Ядро, которое толкнул спортсмен на проходивших в Праге городских соревнованиях по легкой атлетике, убило судью.
Об этом в воскресенье сообщила чешская газета «Блеск», передает
Трагедия произошла в субботу в одном из спортивных залов легкоатлетического комплекса в столичном районе Страгов. Один из молодых участников соревнований толкнул ядро, не рассчитав траекторию его полета. Шестикилограммовый снаряд попал в грудь находившемуся от него в нескольких метрах судье.
«Это был несчастный случай», – заявил представитель клуба легкой атлетики Праги Мартин Свобода. Оперативная медицинская помощь, которую пытались оказать несчастному находившиеся в зале спортивные врачи, не привела к успеху. Судья соревнований, у которого от удара была проломлена грудная клетка, умер, не приходя в сознание.
Напомним, что футбольный судья в Мексике скончался в больнице после того, как получил травму головы в результате нападения игрока удаленного с поля.
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14.01.2018 16:35