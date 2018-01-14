Политехник одержал победу над БИПА

Аутсайдер Суперлиги - харьковский "Политехник" наконец-то одержал домашнюю победу в регулярном чемпионате. Удача улыбнулась харьковчанам в игре с одесской БИПой.

Политехники так же легко и непринужденно завладели инициативой, как и в предыдущей игре и так же легко удерживали преимущество на протяжении двух с половиной четвертей. Местные болельщики с нетерпением ждали ключевой третьей четверти. Одесситы добавили агрессии в защите, кураж поймал Беликов, что позволило очень быстро сыграли половину от 14-очкового отставания. На этот раз, хозяева не стали бомбить корзину соперника издалека, отметим, что и процент попаданий у них был значительно скромнее чем по ходу игры с южненцами. В первую очередь они ответили таким же колючей защитой, а уже потом своевременная «трех» от Тарасенко дала хозяевам снова преимущество в 10 очков. К концу четверти в краске выясняли отношения Вуйович и Тихонов, по большому счету все остались при своих и на перерыв одесситы отправились из 11 очковым отставанием.

Последний штурм одесситов начал Беликов, но совместными усилиями харьковчане его сдержали и не подпускали соперника на опасную дистанцию ??до решающих минут. Следует отдать должное Барнсу, который в нужное время брал игру на себя и в то же время позволял проявить себя партнерам. За 80 секунд до конца матча, отставание до 6 очков сократил Игорь Кривцов, чей опыт и неуступчивость были полезны одесситам. Но уже через несколько секунд он получил пятый фол и покинул площадку. "Политехники" почувствовали, что дважды подряд разочаровать свою публику не могут и последнюю минуту отыграли как и следует: спокойно и хладнокровно. Более того, даже забили необходимые штрафные, поэтому вполне заслуженно порадовали харьковских болельщиков победой.

Политехник - БИПА 86:81 (23:20, 26:19, 18:17, 19:25)

Авантаж-Политехник: Барнс (18 + 4 подбора), Вуйович (20 + 10 подборов), Рочняк (10 + 3 подбора), Козлов (15 + 6 передач), Йованович (14 + 2 перехвата) - старт; Кузнецов (5), Колотилов (2 + 4 подбора).

БИПА: Танксли (19 + 6 подборов), Кривцов (13 + 5 подборов), Тихонов (10 + 7 подборов), Артамонов (6 + 12 передач), Прокопенко (5 + 5 подборов) - старт; Беликов (25 + 4 перехвата), Луценко (3 + 1 подбор).


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Егор Назарина продолжит карьеру в АнтверпенеЕгор Назарина продолжит карьеру в Антверпене
Севилья надеется арендовать форварда ЧелсиСевилья надеется арендовать форварда Челси
Клопп: Понятно, что фанаты будут расстроены из-за ухода такого игрока. ФутболКлопп: Понятно, что фанаты будут расстроены из-за ухода такого игрока. Футбол
Агент: Пьяца хочет вернуться в Ювентус игроком основы. ФутболАгент: Пьяца хочет вернуться в Ювентус игроком основы. Футбол
Украинская теннисистка Ястремская возглавила мировой рейтинг юниоровУкраинская теннисистка Ястремская возглавила мировой рейтинг юниоров
Блок рекламы


Похожие новости
Мякяряйнен одержала первую победу в сезонеМякяряйнен одержала первую победу в сезоне
Галицкие Львы увезли из Харькова победуГалицкие Львы увезли из Харькова победу
Химику удалось избежать поражения в драматичном матче с ПолитехникомХимику удалось избежать поражения в драматичном матче с Политехником
Донбасс в гостях одержал волевую победу над КременчукомДонбасс в гостях одержал волевую победу над Кременчуком
Мартен Фуркад одержал победу в индивидуальной гонке в РупольдингеМартен Фуркад одержал победу в индивидуальной гонке в Рупольдинге
Глава ФФМ: Динамо не удастся купить победу в Лозанне за шубы и деньги. ФутболГлава ФФМ: Динамо не удастся купить победу в Лозанне за шубы и деньги. Футбол
Донбасс одержал 25-ю победу в чемпионате УкраиныДонбасс одержал 25-ю победу в чемпионате Украины
Кубок Англии: звездный новичок Ливерпуля принес победу над ЭвертономКубок Англии: звездный новичок Ливерпуля принес победу над Эвертоном
Александр Долгополов одержал вторую победу на теннисном турнире в БрисбенеАлександр Долгополов одержал вторую победу на теннисном турнире в Брисбене
НХЛ: Овечкин приносит победу Вашингтону, Тампа, Вегас и Питтсбург побеждаютНХЛ: Овечкин приносит победу Вашингтону, Тампа, Вегас и Питтсбург побеждают
Последние новости
Подгружаем последние новости