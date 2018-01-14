Мякяряйнен одержала первую победу в сезоне

Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен стала первой в масс-старте на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

В финишном створе Мякяряйнен опередила Лауру Дальмайер из Германии.
Фото Мякяряйнен одержала первую победу в сезоне
Кайса Мякяряйнен. Фото: biathlonworld.com
 
Третьей стала Вероника Виткова из Чехии.
 
Лучшей среди украинок стала Вита Семеренко, которая заняла десятое место, допустив два промаха.
 
Рупольдинг (Германия)
 
Кубок мира
 
Женщины
 
Масс-старт, 12,5 км
 
1. Мякяряйнен (Финляндия) - 34.05,6 (2 шт. круга)
 
2. Дальмайер (Германия) - отставание 0,8 (2)
 
3. Виткова (Чехия) - 4,6 (2)
 
4. Кроуфорд (Канада) - 5,2 (0)
 
5. Херманн (Германия) - 16,7 (4)
 
6. Домрачева (Белоруссия) - 23,7 (3)...
 
10. Вита Семеренко (Украина) - 45,7 (2)
 
12. Меркушина (Украина) - 49,9 (1)
 
13. Валя Семеренко (Украина) - 53,4 (1)
 
18. Джима (Украина) - 1.15,3 (2)
 


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