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Мякяряйнен одержала первую победу в сезоне Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен стала первой в масс-старте на этапе Кубка мира в Рупольдинге. В финишном створе Мякяряйнен опередила Лауру Дальмайер из Германии. Кайса Мякяряйнен. Фото: biathlonworld.com Третьей стала Вероника Виткова из Чехии. Лучшей среди украинок стала Вита Семеренко, которая заняла десятое место, допустив два промаха. Рупольдинг (Германия) Кубок мира Женщины Масс-старт, 12,5 км 1. Мякяряйнен (Финляндия) - 34.05,6 (2 шт. круга) 2. Дальмайер (Германия) - отставание 0,8 (2) 3. Виткова (Чехия) - 4,6 (2) 4. Кроуфорд (Канада) - 5,2 (0) 5. Херманн (Германия) - 16,7 (4) 6. Домрачева (Белоруссия) - 23,7 (3)... 10. Вита Семеренко (Украина) - 45,7 (2) 12. Меркушина (Украина) - 49,9 (1) 13. Валя Семеренко (Украина) - 53,4 (1) 18. Джима (Украина) - 1.15,3 (2) Спорт-Экспресс в Украине

Спорт-Экспресс

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