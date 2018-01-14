Галицкие Львы увезли из Харькова победу

Последний матч 29 тура УХЛ прошёл в Харькове, где МХК «Динамо» принимало «Галицких Львов». Ранее «Белый Барс» одержал волевую победу над «Кременчуком», а «Донбасс» обновил рекорд результативности в матче с «Волками».

Встречу обе команды начали с активных атак, однако все покушения на ворота защитники команд сводили "на нет". Счёт удалось открыть лишь в середине первого периода – в меньшинстве отличился форвард «Галицких Львов» Николай Дворник. Остальную часть первой двадцатиминутки МХК «Динамо» пыталось сравнять счёт, неоднократно атакуя ворота противника, но надёжная игра Владислава Вязовова не позволила харьковчанам отыграться.

Хоть "динамовцы" старались активно покушаться на ворота команды из Новояворовска, но удача была явно не на их стороне. На экваторе встречи подопечным Михаила Чиканцева удалось удвоить счёт точным броском Ильи Генералова.

Отметим, что две первых шайбы новояворовской команды в этом матче были заброшены при игре в меньшинстве. Всего «Галицкие Львы» забросили уже 10 шайб в меньшинстве в этом сезоне, и по этому показателю их опережает только «Донбасс» (14 шайб).

На 34-й минуте матча ошибкой харьковских защитников воспользовался форвард "львов" Никита Муртищев, который в результате быстрой атаки забросил третью безответную шайбу в ворота своей бывшей команды. Сократить разрыв между клубами под конец второго периода удалось капитану «Динамо» Владимиру Чердаку, который мощным броском переиграл голкипера «Львов». Интригу в поединок вернул нападающий МХК «Динамо» Дмитрий Халин, который в большинстве обыграл Владислава Вязовова, и сделал счёт 3:2.

За 11 минут до конца поединка харьковчане получили отложенный штраф, который успешно реализовал капитан "львов" Всеволод Толстушко, увеличивший разрыв между командами до двух шайб.

Активными атаками «динамовцы» показали, что очки отдавать не готовы, и третью шайбу в ворота новояворовского клуба отправил Никита Олейник. Хоть «сине-белые» активно прессинговали противника, сравнять счёт им так и не удалось.

МХК «Динамо» - «Галицкие Львы» 3:4 (0:1; 1:2; 2:1)

Шайбы: 0:1 Дворник (Генералов, Толстушко - меньш.), 09:56. 0:2 Генералов (Дворник - меньш.), 29:03. 0:3 Муртищев (Середа), 33:12. 1:3 Чердак (Олейник), 39:13. 2:3 Халин (Чердак, Олейник), 42:28. 2:4 Толстушко (Сирченко, Муртищев - шест. полевой), 49:02. 3:4 Олейник (Поддубный, Чердак), 55:18.

МХК «Динамо»: Гурко; Лисин - Поддубный, Гребёнкин - Бабчук, Хохлов - Григорьев; Чердак - Халин - Олейник, Худяков - Максименко - Колядинский, Куликов - Праведный - Семененко, Ступницкий - Швоев - Шматько.

«Галицкие Львы»: Вязовов; Толстушко - Ратушный, Сысак - Сирченко, Середа - Порупа; Кизло - Дворник - Генералов, Чиканцев - Муртищев - Арабов, Брага - Алексейчук - Абаджян, Попережай, Тонковид.