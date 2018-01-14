Марта Костюк пробилась в основную сетку Australian Open

Украинская теннисистка Марта Костюк квалифицировалась в основную сетку первого в сезоне турнира Большого Шлема - Открытого чемпионата Австралии.

В финале отборочного турнира киевлянка переиграла 13-сеяную Барбору Крейчикову из Чехии: 6:3; 5:7; 6:0.

Костюк получила wild card от организаторов соревнований как прошлогодняя победительница юниорского AUS Open. Тогда в финале со счетом 7:5, 1:6, 6:4 она обыграла первую ракетку турнира 17-летнюю Ребеку Масарову из Швейцарии.

Самая юная участница взрослого турнира в первом раунде основной сетки сыграет с китайской теннисисткой Шуай Пен, посеянной под 25 номером.

Отметим, что Марта стала первой теннисисткой, родившейся в 2002 году (день рождения украинки — 28 июня), которая выступит в основной сетке турнира Большого Шлема. Кроме того, Марта является самой молодой участницей Australian Open за последние 13 лет. Кроме того, Костюк побила рекорд Ллейтона Хьюитта, который квалифицировался на Открытый чемпионат Австралии в возрасте 15 лет и 11 месяцев.

По итогам турнира Костюк окажется как минимум в топ-400 мировой классификации.


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