Флорес не собирается возвращаться в Англию. Футбол
Испанский специалист Кике Санчес Флорес, которого английская пресс называла в числе главных претендентов на замещение вакантной должности в "Сток Сити" не намерен покидать испанский "Эспаньол".
"Я тренер "Эспаньола" и останусь им, - цитирует тренера испанская пресса. - Я - тренер этой команды и у меня с ней контракт. Я честен с клубом. Более того, я чувствую себя хорошо, и я абсолютно доволен делами.
Мне не нужно ничего объяснять, и я не должен ничего говорить. В футболе бывают такие ситуации. Сегодня у меня есть все, что мне нужно. Реальность такова, что я здесь, и я останусь в Эспаньоле".
Напомним, что Флорес возглавил "Эспаньол" летом 2016-го года. Ранее он работал с "Валенсией", "Хетафе", "Атлетико" и "Уотфордом".
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