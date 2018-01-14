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2018-01-14
Наставник "Олимпика" - лучший тренер 2017 года
Всеукраинское объединение тренеров наградило лучших наставников Украины в 2017 году.
Лучшим в УПЛ был признан главный тренер «Олимпика» Роман Санжар.
Александр Рябоконь, Роман Санжар и Олег Федорчук. Фото: ffu.org.ua
Во второй лиге лучшим стал главный тренер «Энергии» Олег Федорчук, в Первой - главной тренер «Десны» Александр Рябоконь.
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