Наставник "Олимпика" - лучший тренер 2017 года

Всеукраинское объединение тренеров наградило лучших наставников Украины в 2017 году.
 
Лучшим в УПЛ был признан главный тренер «Олимпика» Роман Санжар.
Фото Наставник "Олимпика" - лучший тренер 2017 года
Александр Рябоконь, Роман Санжар и Олег Федорчук. Фото: ffu.org.ua
 
Во второй лиге лучшим стал главный тренер «Энергии» Олег Федорчук, в Первой - главной тренер «Десны» Александр Рябоконь.
 


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