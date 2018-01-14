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Наставник "Олимпика" - лучший тренер 2017 года Всеукраинское объединение тренеров наградило лучших наставников Украины в 2017 году. Лучшим в УПЛ был признан главный тренер «Олимпика» Роман Санжар. Александр Рябоконь, Роман Санжар и Олег Федорчук. Фото: ffu.org.ua Во второй лиге лучшим стал главный тренер «Энергии» Олег Федорчук, в Первой - главной тренер «Десны» Александр Рябоконь. ffu.org.ua

Спорт-Экспресс

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