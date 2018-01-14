Йоханнес Бё выиграл масс-старт в Рупольдинге

В рамках пятого этапа Кубка мира в немецком Рупольдинге состоялась гонка масс-старт. Украинские спортсмены не квалифицировались на этот забег, но своя интрига в нем все же была.

Удачно удалось стартовать Антону Шипулину, Мартену Фуркаду, Лукасу Хоферу, Симону Шемппу и Йоханнесу Бё. Перед первым огневым рубежом именно они составляли квинтет лидеров, при довольно высокой плотности. После стрельбы на первое место вышел Симон Дестье, опережавший соотечественника Мартена Фуркада на 0.7 секунды, а Андрейса Расторгуевса - на 1.7.

Привычная картина - Мартен Фуркад в лидерах. Такое положение вещей сложилось после второго огневого рубежа. Француз продолжал стрелять без промахов, как и его главный конкурент - Йоханнес Бё. Минимальный перевес Фуркада над норвежцем сохранялся, но на контрольной отметке 8.4 км Бё обошел соперника на самую малость. При этом, меньше чем на секунду отставал от соперников Симон Шемпп.

Решающей стала третья стрельба. Фуркад допустил два промаха и де-факто завершил борьбу за первое место. В то же время, Бё отстрелялся на отлично и оторвался от Шемппа на 6 секунд. На последнем огневом рубеже норвежец допустил один промах, но это никак не повлияло на его позицию в итоговой классификации. К слову, в концовке гонки реабилитировался за частичный провал Мартен Фуркад, который сумел выцарапать второе место, на 4 секунды обойдя соотечественника Гигонну.

Биатлон. Кубок мира. 5-й этап.

Масс-старт. Мужчины.

1. Йоханнес Бё (Норвегия) - 37:11.2 (1) 2. Мартен Фуркад (Франция) +4,5 (2) 3. Антона Гиггона (Франция) +8,4 (0) 4. Фийон Майе (Франция) +12,6 (1) 5. Тарьей Бё (Норвегия) +14,2 (1)




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