Реал может включить Роналду в сделку по Неймару. Футбол

Испанская пресса продолжает подогревать слухи о трансфере лидера атак ПСЖ Неймара в мадридский "Реал".

Если в последние дни сообщалось о том, что "Королевский клуб" готов раскошелиться на рекордные 400 миллионов евро, то теперь в топ-тему вовлекли главную звезду "галактикос" Криштиану Роналду.

Сadena Ser утверждает, что боссы "сливочных" согласны включить в сделку и 32-летнего португальца. Правда, переход, которым займётся лично президент "Реала" Флорентино Перес, должен состояться уже после чемпионата мира-2018.

Напомним, Неймар перешёл из "Барселоны" в ПСЖ летом 2017-го за 222 миллиона евро. Форвард получил приз Samba Gold по итогам 2017 года. Награда ежегодно вручается лучшему бразильскому футболисту, выступающему в Европе.

Что касается Роналду, то действующий обладатель "Золотого мяча" снова задумался о возможности смены клубной прописки. Всё дело в том, что у Криштиано серьёзно ухудшились отношения с топ-менеджментом "Реала", поскольку игрока не устраивают условия личного соглашения - лучший исполнитель минувшего года зарабатывает меньше Лионеля Месси и Неймара.


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