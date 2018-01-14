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НБА: результаты матчей 14 января Семь матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной баскетбольной ассоциации. "Даллас" - "Лейкерс" - 101:107 ОТ (20:31, 32:15, 21:24, 22:25, 6:12)

ДМ: Смит - 23, Барнс, Мэттьюз - по 17

ЛЛ: Рэнлд - 23+15 подборов, Кларксон - 19 "Клипперс" - "Сакраменто" - 126:105 (30:17, 34:28, 27:23, 35:37)

ЛК: Уилльямс Л. - 26, Харрелл - 17

СК: Коли-Стайн - 23+13 подборов, Фокс - 17+10 передач "Шарлотт" - "Оклахома" - 91:101 (28:31, 31:24, 17:18, 15:28)

ШХ: Уокер - 19, Уилльямс М. - 16, Ховард - 11+17 подборов

ОС: Уэстбрук - 25+10 подборов, Джордж - 17 "Вашингтон" - "Бруклин" - 119:113 ОТ (33:18, 26:21, 24:35, 24:33, 12:6)

ВУ: Бил - 24, Уолл - 23+16 передач

БН: Холлис-Джефферсон - 22, Аллен - 16 "Торонто" - "Голден Стэйт" - 125:127 (35:43, 19:38, 35:27, 36:19)

ТР: Дерозан - 42, Ануноби - 17

ГС: Томпсон - 26, Дюрант - 25, Карри - 24 "Чикаго" - "Детройт" - 107:105 (36:31, 24:30, 27:23, 20:21)

ЧБ: Маркканен - 19, Данн - 18

ДП: Брэдли - 26, Драммонд - 21+15 подборов "Сан-Антонио" - "Денвер" - 112:80 (32:16, 24:28, 26:25, 30:11)

СС: Леонард - 19, Бертанс - 18

ДН: Йокич - 23, Харрис Г. - 18

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