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2018-01-14
Примера: "Валенсия" на выезде обыграла "Депортиво" (ВИДЕО)
"Валенсия" на выезде обыграла "Депортиво" в матче 19-го тура чемпионата Испании - 2:1.
По голу в составе "летучих мышей" забили Гонсалу Гедеш и Родриго.
Фото: valenciacf.com
"Депортиво" - "Валенсия" - 1:2 (0:1)
Голы: Гонсалу Гедеш, 37 (0:1). Родриго, 64 (0:2). Андоне, 88 (1:2).
"Депортиво": Мартинес, Сидней, Хуанфран, Луизинью, Альбентоса, Москера (Вальверде, 70), Борхес (Эмре Чолак, 52), Гильерме, Адриан, Лукас, Андоне.
"Валенсия": Нету, Гарай, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Везу, Парехо, Кокелен (Монтойя, 83), Максимович, Родриго (Дзадза, 81), Мина (Вьетто, 74), Гонсалу Гедеш.
Предупреждения: Москера, 47. Парехо, 64. Альбентоса, 90+3.
Судья: Альберола Рохас.
13 января. Ла-Корунья. Стадион Riazor.
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