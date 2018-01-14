Новостей.COM ⇒ Спорт

Примера: "Валенсия" на выезде обыграла "Депортиво" (ВИДЕО) "Валенсия" на выезде обыграла "Депортиво" в матче 19-го тура чемпионата Испании - 2:1. По голу в составе "летучих мышей" забили Гонсалу Гедеш и Родриго. Фото: valenciacf.com "Депортиво" - "Валенсия" - 1:2 (0:1) Голы: Гонсалу Гедеш, 37 (0:1). Родриго, 64 (0:2). Андоне, 88 (1:2). "Депортиво": Мартинес, Сидней, Хуанфран, Луизинью, Альбентоса, Москера (Вальверде, 70), Борхес (Эмре Чолак, 52), Гильерме, Адриан, Лукас, Андоне. "Валенсия": Нету, Гарай, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Везу, Парехо, Кокелен (Монтойя, 83), Максимович, Родриго (Дзадза, 81), Мина (Вьетто, 74), Гонсалу Гедеш. Предупреждения: Москера, 47. Парехо, 64. Альбентоса, 90+3. Судья: Альберола Рохас. 13 января. Ла-Корунья. Стадион Riazor. Спорт-Экспресс

Спорт-Экспресс

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.