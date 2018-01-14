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Бундеслига: "Лейпциг" обыграл "Шальке" и поднялся на второе место в бундеслиге "Лейпциг" в родных стенах переиграл "Шальке" со счетом 3:1 в матче 18-го тура чемпионата Германии. В составе "быков" отличились нападающие Тимо Вернер и Брума, а также полузащитник Наби Кейта. Фото: dierotenbullen.com У гостей забил защитник Налду. Эта победу позволила "Лейпцигу" подняться на вторую строчку турнирной таблицы бундеслиги, "Шальке" опустился на третье место. "Лейпциг" - "Шальке" - 3:1 (1:0) Голы: Кейта, 41 (1:0). Налду, 55 (1:1). Вернер, 69 (2:1). Брума, 71 (3:1). Нереализованный пенальти: Огюстен (РБ Лейпциг), 37 (вратарь) "Лейпциг": Гулачи, Орбан, Бернарду, Упамекано, Кампль, Забитцер, Кейта (Поульсен, 67), Лаймер, Демме, Брума (Ильзанкер, 83), Огюстен (Вернер, 63). "Шальке": Ферманн, Налду, Очипка, Настасич, Калиджури, Стамбули, Майер, Шепф (Эмболо, 55), Арит (Коноплянка, 82), Ди Санто (Пьяца, 55), Бургшталлер. Предупреждения: Забитцер, 36. Настасич, 53. Кейта, 55. Калиджури, 88. Судья: Айтекин. 13 января. Лейпциг. Стадион Red Bull Arena (Zentralstadion). Спорт-Экспресс

Спорт-Экспресс

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