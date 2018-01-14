Бундеслига: "Лейпциг" обыграл "Шальке" и поднялся на второе место в бундеслиге

"Лейпциг" в родных стенах переиграл "Шальке" со счетом 3:1 в матче 18-го тура чемпионата Германии.
 
В составе "быков" отличились нападающие Тимо Вернер и Брума, а также полузащитник Наби Кейта.
Фото Бундеслига: "Лейпциг" обыграл "Шальке" и поднялся на второе место в бундеслиге
Фото: dierotenbullen.com
 
У гостей забил защитник Налду.
 
Эта победу позволила "Лейпцигу" подняться на вторую строчку турнирной таблицы бундеслиги, "Шальке" опустился на третье место.
 
"Лейпциг" - "Шальке" - 3:1 (1:0)
 
Голы: Кейта, 41 (1:0). Налду, 55 (1:1). Вернер, 69 (2:1). Брума, 71 (3:1).
 
Нереализованный пенальти: Огюстен (РБ Лейпциг), 37 (вратарь)
 
"Лейпциг": Гулачи, Орбан, Бернарду, Упамекано, Кампль, Забитцер, Кейта (Поульсен, 67), Лаймер, Демме, Брума (Ильзанкер, 83), Огюстен (Вернер, 63).
 
"Шальке": Ферманн, Налду, Очипка, Настасич, Калиджури, Стамбули, Майер, Шепф (Эмболо, 55), Арит (Коноплянка, 82), Ди Санто (Пьяца, 55), Бургшталлер.
 
Предупреждения: Забитцер, 36. Настасич, 53. Кейта, 55. Калиджури, 88.
 
Судья: Айтекин.
 
13 января. Лейпциг. Стадион Red Bull Arena (Zentralstadion).
 


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