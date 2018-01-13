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Примера: "Жирона" забила в ворота "Лас-Пальмаса" шесть мячей Матч 19-го тура чемпионата Испании "Жирона" - "Лас-Пальмас" завершился крупной победой хозяев поля - 6:0. Хет-триком отметился нападающий Майкл Олунга. Фото: gironafc.cat Благодаря добытой победе "Жирона" поднялась на 9 место в турнирной таблице. "Лас-Пальмас" занимает последнюю строчку. Чемпионат Испании Ла лига 19-й тур "Жирона" - "Лас-Пальмас" - 6:0 (1:0) Голы: Стуани, 25 - с пенальти (1:0). Олунга, 57 (2:0). Борха, 64 (3:0). Олунга, 70 (4:0). Порту, 74 (5:0). Олунга, 79 (6:0). "Жирона": Буну, Хонас Ромалью, Эспиноса, Мохика, Хуанпе, Адай, Борха, Порту (Алейкс Гарсия, 78), Пере Понс (Дуглас Луис, 78), Гранель, Стуани (Олунга, 46). "Лас-Пальмас": Лисоайн, Гальвес, Ксимо Наварро, Гарсия, Момо (Гомес, 87), Пеньяльба, Хайро (Тана, 87), Вьера, Хави Кастельяно, Кальери, Толедо (Халилович, 65). Предупреждения: Хави Кастельяно, 24. Гранель, 52. Пеньяльба, 53. Вьера, 53. Пере Понс, 54. Кальери, 54. Гарсия, 57. Судья: Мелеро Лопес. 13 января. Жирона. Стадион Montilivi.

Спорт-Экспресс

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