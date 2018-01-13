Следствие по факту продажи ФК Милан не ведется. Футбол

Прокуратура Италии опровергла сообщения о начале расследования по факту продажи футбольного клуба "Милан" его бывшим президентом и экс-премьером страны Сильвио Берлускони.

"В настоящее время не существует уголовных судопроизводств относительно купли-продажи футбольного клуба "Милан", - заявил главный прокурор Милана Франческо Греко, слова которого приводят итальянские СМИ .

По сведениям журналистов прокуратура якобы начало дело, чтобы понять, насколько законна была сделка по продаже клуба китайскому бизнесмену Ли Йонхону. Бывший премьер-министр Италии, напомним, продал клуб в апреле прошлого года китайской группе во главе с Йонхонгом Ли. В этом году в Италии пройдут всеобщие выборы, а Берлускони снова станет лидером партии Forza Italia. Недавно сам синьор Берлускони исключил свое возвращение в "Милан" в любом качестве.