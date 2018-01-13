Следствие по факту продажи ФК Милан не ведется. Футбол
Прокуратура Италии опровергла сообщения о начале расследования по факту продажи футбольного клуба "Милан" его бывшим президентом и экс-премьером страны Сильвио Берлускони.
"В настоящее время не существует уголовных судопроизводств относительно купли-продажи футбольного клуба "Милан", - заявил главный прокурор Милана Франческо Греко, слова которого приводят итальянские СМИ.
По сведениям журналистов прокуратура якобы начало дело, чтобы понять, насколько законна была сделка по продаже клуба китайскому бизнесмену Ли Йонхону. Бывший премьер-министр Италии, напомним, продал клуб в апреле прошлого года китайской группе во главе с Йонхонгом Ли. В этом году в Италии пройдут всеобщие выборы, а Берлускони снова станет лидером партии Forza Italia. Недавно сам синьор Берлускони исключил свое возвращение в "Милан" в любом качестве.
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